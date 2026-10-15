ДР Конго уклала угоду щодо MetroKin на $877 млн — The Rio Times

Уряд Демократичної Республіки Конго та Africa Finance Corporation уклали угоду про спільний розвиток першої черги міської залізниці MetroKin у Кіншасі вартістю $877 млн. Документи 12 жовтня 2026 року в Дубаї підписали віцепрем’єр-міністр транспорту Жан-П’єр Бемба та президент і головний виконавчий директор Africa Finance Corporation Самаїла Зубайру, повідомляє The Rio Times.

Залізниця до аеропорту

Перша черга MetroKin передбачає будівництво 25 км огородженої електрифікованої двоколійної лінії від центрального вокзалу Кіншаси до міжнародного аеропорту Нджилі. Проєкт також охоплює 3 км станційних колій, вісім станцій, дві з яких матимуть комерційне призначення, та 52 пішохідні містки.

План передбачає нові мости, дренажні споруди та залізничний віадук над бульваром 30 червня — головною авеню столиці. Мережу має живити теплова електростанція в Кін-Есті потужністю 35 мегаватів. Очікується, що пряма поїздка між центральним вокзалом і аеропортом триватиме 21 хвилину, а з проміжними зупинками — 26 хвилин. Початок робіт запланований на грудень 2026 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідження маршруту до Банани

Сторони також підписали меморандум про фінансування техніко-економічного дослідження залізниці між Кіншасою та Бананою на атлантичному узбережжі в провінції Конго-Сентральне. Дослідження має визначити підходи до розвитку, фінансування, будівництва, експлуатації та технічного обслуговування лінії.

У Банані триває будівництво глибоководного порту, який реалізує компанія DP World із Дубая. Нині Кіншасу з морем сполучає старіша залізниця до річкового порту Матаді, розташованого приблизно за 365 км. Повну мережу MetroKin планують прокласти на 300 км у межах міста-провінції Кіншаса.

Читай нас у