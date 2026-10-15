刚果（金）签署8.77亿美元MetroKin协议——《里约时报》

刚果民主共和国政府与非洲金融公司签署协议，共同开发金沙萨MetroKin城市铁路一期项目，价值8.77亿美元。2026年10月12日，副总理兼交通部长让-皮埃尔·本巴与非洲金融公司总裁兼首席执行官萨迈拉·祖拜鲁在迪拜签署了文件，《里约时报》报道。

通往机场的铁路

MetroKin一期工程 предусматривает建设一条从金沙萨中央火车站至恩吉利国际机场的25公里封闭式电气化复线。该项目还包括3公里站场轨道、8座车站，其中两座将用于商业用途，以及52座人行天桥。

该计划包括新建桥梁、排水设施以及跨越六月三十日大道——首都主要大道——的铁路高架桥。该网络将由Kin-Est一座装机容量35兆瓦的火力发电厂供电。预计中央火车站与机场之间的直达行程将耗时21分钟，设中间停靠站的行程将耗时26分钟。工程计划于2026年12月开工。

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通往巴纳纳路线的研究

双方还签署了一份备忘录，为金沙萨与刚果中央省大西洋沿岸巴纳纳之间铁路的可行性研究提供资金。该研究将确定该线路开发、融资、建设、运营和维护的方法。

巴纳纳正在建设一座深水港，由总部位于迪拜的DP World实施。目前，金沙萨通过一条较旧的铁路与位于约365公里外的马塔迪河港相连，并由此通往大海。完整的MetroKin网络计划在金沙萨市省范围内铺设300公里。

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