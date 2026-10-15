В Польше 49,3% респондентов считают, что правительство Дональда Туска не служит стране хорошо. Положительный ответ дали 42,1% опрошенных, еще 8,6% не определились. Об этом свидетельствует опрос IBRiS для Radio ZET, о котором сообщает Interia.

Общие результаты опроса

На вопрос, хорошо ли правительство Туска служит Польше, 21,4% участников исследования ответили «однозначно да», а 20,7% — «скорее да». Таким образом, положительно правительство оценили 42,1% респондентов.

В то же время 38,8% опрошенных выбрали ответ «однозначно нет», а 10,5% — «скорее нет». В целом отрицательный ответ дали 49,3% участников исследования.

Респондентов спрашивали о правительстве, сформированном «Гражданской коалицией», «Новыми левыми», Польской крестьянской партией и партией «Польша 2050».

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Различия по политическим предпочтениям

Среди сторонников партий правительственной коалиции 96% положительно оценили кабинет Туска, а 3% — отрицательно. Среди избирателей оппозиционных партий 83% высказали критическую оценку, тогда как 12% считают, что правительство хорошо служит Польше.

Наибольшую поддержку правительство получило среди избирателей «Гражданской коалиции» — 95%. Среди сторонников «Новых левых» положительно оценили правительство 74%, а среди избирателей «Третьего пути», в который входят Польская крестьянская партия и «Польша 2050», — 62%.

Отрицательный ответ дали 92% сторонников партии «Право и справедливость» и 82% избирателей «Конфедерации».

Методология исследования

Общенациональный опрос Институт исследований рынка и общества IBRiS провел 2–3 октября 2026 года методом стандартизированных компьютеризированных телефонных интервью CATI. В нем приняли участие 1072 респондента. Распределение по партийным симпатиям основывалось на заявлениях участников о голосовании на парламентских выборах 2023 года.

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