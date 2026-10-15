W Polsce 49,3% respondentów uważa, że rząd Donalda Tuska nie służy krajowi dobrze. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 42,1% ankietowanych, a kolejne 8,6% nie miało zdania. Wynika to z sondażu IBRiS dla Radia ZET, o którym informuje Interia.

Ogólne wyniki sondażu

Na pytanie, czy rząd Tuska dobrze służy Polsce, 21,4% uczestników badania odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 20,7% — „raczej tak”. Tym samym pozytywnie rząd oceniło 42,1% respondentów.

Jednocześnie 38,8% ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 10,5% — „raczej nie”. Łącznie negatywnej odpowiedzi udzieliło 49,3% uczestników badania.

Respondentów pytano o rząd utworzony przez Koalicję Obywatelską, Nową Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polskę 2050.

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Różnice według preferencji politycznych

Wśród zwolenników partii koalicji rządzącej 96% pozytywnie oceniło gabinet Tuska, a 3% — negatywnie. Wśród wyborców partii opozycyjnych 83% wyraziło krytyczną ocenę, podczas gdy 12% uważa, że rząd dobrze służy Polsce.

Największe poparcie rząd otrzymał wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej — 95%. Wśród zwolenników Nowej Lewicy rząd pozytywnie oceniło 74%, a wśród wyborców Trzeciej Drogi, do której należą Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, — 62%.

Negatywnej odpowiedzi udzieliło 92% zwolenników partii Prawo i Sprawiedliwość oraz 82% wyborców Konfederacji.

Metodologia badania

Ogólnopolskie badanie Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził 2–3 października 2026 roku metodą standaryzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Wzięło w nim udział 1072 respondentów. Podział według sympatii partyjnych opierał się na deklaracjach uczestników dotyczących głosowania w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

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