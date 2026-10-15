在波兰，49.3%的受访者认为唐纳德·图斯克政府没有很好地服务国家。42.1%的受访者给出了肯定回答，另有8.6%尚未决定。据Interia报道，这是IBRiS为Radio ZET进行的一项民调结果。

民调总体结果

对于图斯克政府是否很好地服务波兰这一问题，21.4%的研究参与者回答“绝对是”，20.7%回答“比较是”。因此，42.1%的受访者对政府作出了积极评价。

与此同时，38.8%的受访者选择“绝对不是”，10.5%选择“比较不是”。总体而言，49.3%的研究参与者给出了否定回答。

受访者被问及由公民联盟、新左翼、波兰人民党和波兰2050党组成的政府。

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按政治偏好的差异

在执政联盟各党支持者中，96%对图斯克内阁作出了积极评价，3%作出了负面评价。在反对党选民中，83%表达了批评性评价，而12%认为该政府很好地服务波兰。

政府在公民联盟选民中获得了最高支持率，为95%。在新左翼支持者中，74%对政府作出了积极评价；在第三条道路选民中，这一比例为62%，该联盟包括波兰人民党和波兰2050。

法律与公正党92%的支持者以及联盟党82%的选民给出了否定回答。

研究方法

市场与社会研究所IBRiS于2026年10月2日至3日采用CATI计算机辅助电话标准化访谈法进行了全国性调查。共有1072名受访者参与。按政党倾向的划分基于参与者关于在2023年议会选举中投票的声明。

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