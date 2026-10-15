Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), заявил, что Камбоджа достигла лишь ограниченного прогресса в реформировании системы экспорта длиннохвостых макак, используемых в биомедицинских исследованиях. Как сообщает Mongabay, регулятор не может ни подтвердить, ни исключить возможность мошенничества или коррупции в этой торговле.

В ноябре 2025 года CITES выдвинул Камбодже шесть рекомендаций по отлову, разведению и экспорту макак. В документе от 5 октября секретариат сообщил, что правительство страны не предоставило достаточных доказательств полного выполнения ни одной из них. Вопрос рассмотрит Постоянный комитет CITES на заседании в Женеве 2–6 ноября; странам, не соответствующим стандартам конвенции, могут грозить торговые ограничения.

Проблемы с учетом животных

По данным CITES, Камбоджа не обновила законодательство 2006 года в соответствии с требованиями конвенции. Страна также продолжает отлавливать макак в природе для пополнения питомников, не проведя исследований численности популяций и возможного воздействия такого отлова.

Секретариат отдельно обратил внимание, что камбоджийская сторона, по-видимому, не считает дикими животными макак, отловленных в общественных местах. CITES подчеркнул, что по правилам конвенции такие животные все равно относятся к диким.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По просьбе предоставить копии всех экспортных разрешений Камбоджа передала лишь пять образцов. Этого недостаточно, чтобы проверить, систематически ли в документах указываются индивидуальные номера макак. Кроме того, власти не предоставили информацию об уничтожении идентификационных ошейников после экспорта. Такие метки должны уничтожаться, чтобы их не использовали повторно для ложного оформления диких животных как выращенных в неволе.

Отложенное микрочипирование

Программа микрочипирования, которая должна была заменить систему ошейников, по-видимому, задерживается. Ее внедрение первоначально ожидалось до конца 2026 года, однако Камбоджа сообщила CITES о переносе срока на 2028 год. Регулятор также заявил, что страна не доказала точность данных в разрешениях о количестве макак, ввозимых или вывозимых, и не предоставила доказательств соблюдения питомниками мер по ежемесячной отчетности о поголовье.

Представитель Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Хим Финан заявил, что неподтвержденные утверждения не являются фактами, а власти сосредоточены на конструктивном сотрудничестве с CITES. Ранее пятилетнее расследование Службы рыбных ресурсов и дикой природы США выявило существенные доказательства того, что камбоджийские фермы могли оформлять отловленных в природе макак как выращенных в неволе. В то же время обвиняемые по этому делу не были осуждены.

По данным торговой базы CITES, в 2020–2024 годах Камбоджа экспортировала более 182 тысяч длиннохвостых макак. По оценкам, популяция этого вида в стране сократилась на 50–70% за последние три десятилетия.

Читай нас в