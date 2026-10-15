Sekretariat Konwencji o międzynarodowym handlu gatunkami dzikiej fauny i flory zagrożonymi wyginięciem (CITES) oświadczył, że Kambodża osiągnęła jedynie ograniczone postępy w reformowaniu systemu eksportu makaków długoogonowych wykorzystywanych w badaniach biomedycznych. Jak podaje Mongabay, regulator nie może ani potwierdzić, ani wykluczyć możliwości oszustwa lub korupcji w tym handlu.

W listopadzie 2025 roku CITES przedstawił Kambodży sześć zaleceń dotyczących chwytania, hodowli i eksportu makaków. W dokumencie z 5 października sekretariat poinformował, że rząd kraju nie przedstawił wystarczających dowodów pełnego wdrożenia żadnego z nich. Sprawę rozpatrzy Stały Komitet CITES na posiedzeniu w Genewie w dniach 2–6 listopada; krajom, które nie spełniają standardów konwencji, mogą grozić ograniczenia handlowe.

Problemy z ewidencją zwierząt

Według CITES Kambodża nie zaktualizowała ustawodawstwa z 2006 roku zgodnie z wymogami konwencji. Kraj nadal także chwyta makaki na wolności, aby uzupełniać stada w ośrodkach hodowlanych, nie przeprowadzając badań liczebności populacji ani możliwego wpływu takiego odłowu.

Sekretariat osobno zwrócił uwagę, że strona kambodżańska najwyraźniej nie uważa za dzikie zwierzęta makaków schwytanych w miejscach publicznych. CITES podkreślił, że zgodnie z zasadami konwencji takie zwierzęta nadal należą do dzikich.

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Na prośbę o przekazanie kopii wszystkich zezwoleń eksportowych Kambodża przedstawiła tylko pięć próbek. To za mało, aby sprawdzić, czy dokumenty systematycznie zawierają indywidualne numery makaków. Ponadto władze nie przekazały informacji o niszczeniu obroży identyfikacyjnych po eksporcie. Takie oznaczenia powinny być niszczone, aby nie zostały ponownie wykorzystane do fałszywego rejestrowania dzikich zwierząt jako wyhodowanych w niewoli.

Opóźnione mikroczipowanie

Program mikroczipowania, który miał zastąpić system obroży, wydaje się opóźniony. Jego wdrożenia początkowo oczekiwano do końca 2026 roku, lecz Kambodża poinformowała CITES o przesunięciu terminu na 2028 rok. Regulator oświadczył również, że kraj nie wykazał dokładności danych w zezwoleniach dotyczących liczby makaków importowanych lub eksportowanych oraz nie przedstawił dowodów na przestrzeganie przez ośrodki hodowlane środków dotyczących comiesięcznego raportowania liczebności zwierząt.

Rzecznik kambodżańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Him Phin oświadczył, że niepotwierdzone twierdzenia nie są faktami, a władze koncentrują się na konstruktywnej współpracy z CITES. Wcześniej pięcioletnie śledztwo amerykańskiej Służby ds. Ryb i Dzikiej Przyrody wykazało istotne dowody, że kambodżańskie fermy mogły rejestrować makaki schwytane na wolności jako wyhodowane w niewoli. Jednocześnie oskarżeni w tej sprawie nie zostali skazani.

Według bazy danych handlowych CITES w latach 2020–2024 Kambodża wyeksportowała ponad 182 tysiące makaków długoogonowych. Szacuje się, że populacja tego gatunku w kraju zmniejszyła się o 50–70% w ciągu ostatnich trzech dekad.

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