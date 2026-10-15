《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）秘书处表示，柬埔寨在改革用于生物医学研究的长尾猕猴出口体系方面仅取得有限进展。据Mongabay报道，监管机构既无法证实，也无法排除这项贸易中存在欺诈或腐败的可能性。

2025年11月，CITES向柬埔寨提出了六项关于猕猴捕捉、繁殖和出口的建议。在一份日期为10月5日的文件中，秘书处表示，该国政府没有提供充分证据证明已全面落实其中任何一项。CITES常务委员会将在11月2日至6日于日内瓦举行的会议上审议此事；不符合公约标准的国家可能面临贸易限制。

动物记录存在问题

根据CITES的数据，柬埔寨尚未按照公约要求更新2006年的立法。该国还在继续从野外捕捉猕猴以补充繁殖设施，但未开展关于种群数量及此类捕捉可能影响的研究。

秘书处特别指出，柬埔寨方面似乎并不将在人流公共场所捕获的猕猴视为野生动物。CITES强调，根据公约规则，这类动物仍属于野生动物。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在被要求提供所有出口许可证副本时，柬埔寨仅提交了五份样本。这不足以核实文件中是否系统性地标注了猕猴的个体编号。此外，当局未提供出口后销毁识别项圈的信息。这类标识必须被销毁，以防被再次用于将野生动物虚假登记为圈养繁殖动物。

微芯片植入延期

原本计划取代项圈系统的微芯片植入计划似乎出现延误。该计划最初预计在2026年底前实施，但柬埔寨告知CITES，期限已推迟至2028年。监管机构还表示，该国未能证明许可证中有关进出口猕猴数量数据的准确性，也未提供证据证明繁殖设施遵守了每月报告存栏数量的措施。

柬埔寨农业、林业和渔业部发言人希姆·菲南表示，未经证实的说法不是事实，当局正专注于与CITES进行建设性合作。此前，美国鱼类和野生动物管理局历时五年的调查发现了大量证据，表明柬埔寨农场可能将从野外捕获的猕猴登记为圈养繁殖。与此同时，此案被告并未被定罪。

根据CITES贸易数据库，2020年至2024年，柬埔寨出口了超过18.2万只长尾猕猴。据估计，该物种在该国的种群数量在过去30年间下降了50%至70%。

关注我们在