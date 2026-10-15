美国新墨西哥州一家法院判处一名波斯尼亚和黑塞哥维那公民5年监禁，罪名是参与密谋从朝鲜购买便携式防空导弹。据Balkan Insight报道，他承认违反美国《国际紧急经济权力法》以及针对朝鲜的制裁规定。

试图购买导弹

美国司法部表示，这名被判刑者与一名来自美国的同谋及其他人共同行动，试图规避武器贸易限制。涉案武器为肩扛式SA-18 Igla地对空导弹。此类交易需要获得美国财政部外国资产控制办公室的许可证或批准。

美国部门称，2020年，参与该阴谋的人员多次讨论非法购买导弹。这名被判刑者提供了价格信息，参与了使用伪造文件获取武器的尝试，并着手从朝鲜采购武器，明知此类行动受到美国法律和国际规范的禁止。

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交易未能达成

2020年底，他和同谋前往土耳其安卡拉，以完成导弹采购。然而，美国司法部称，交易因与朝鲜方面就价格发生争议而告吹。

法庭文件将该男子称为国际武器商人。根据波斯尼亚和黑塞哥维那的公司登记记录，他是来自巴尼亚卢卡的BSTG（Balkan Security Tech Group）公司的共同所有人，该公司目前正处于破产程序中。该公司网站称，其提供安全领域服务。

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