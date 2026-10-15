阿联酋拘留33名涉嫌参与洗钱的嫌疑人——《The National》

在阿联酋沙迦，由当地警方主导的一项国际行动最终拘留了来自12个国家的33人。据《The National》报道，他们涉嫌参与网络诈骗、盗窃数字钱包、洗钱和暴力袭击。

一个网络中的四个团伙

据沙迦警方称，被拘留者属于一个有组织的跨国网络，该网络由四个独立团伙组成。其中一个团伙据称实施网络攻击并窃取客户数据和数据库。另一个团伙专门通过虚拟资产和其他金融渠道洗钱。

第三个团伙被怀疑利用社会工程学手段操纵受害者并窃取其数字钱包。警方称，第四个团伙负责实施人身袭击：受害者据称被迫交出数字钱包的密码。

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行动规模

沙迦警察总司令、阿卜杜拉·穆巴拉克·本·阿米尔中将表示，该网络并不局限于一种犯罪活动，并在封闭网络中通过多层加密隐藏其行动。他表示，该网络成员公开塑造富有商人和投资者的形象。

警方称，该网络袭击了30多家公司和机构。在代号为“End of Battle”的行动中，警方检查了3000多个数字钱包，查获超过2亿迪拉姆现金，并保全了价值超过650亿迪拉姆的资产。这些嫌疑人还被指控参与洗钱88亿迪拉姆，约合24亿美元。

沙迦总检察长安瓦尔·阿尔-哈穆迪表示，调查发现了一个角色分工明确的跨境犯罪组织——从通过诈骗和黑客攻击获取受害者资金，到将非法所得投资于房地产和其他资产，使其看似合法。

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