В ОАЕ затримали 33 підозрюваних у причетності до відмивання коштів — The National

У Шарджі, ОАЕ, міжнародна операція під керівництвом місцевої поліції завершилася затриманням 33 людей із 12 країн. Їх підозрюють у причетності до кібершахрайства, крадіжок цифрових гаманців, відмивання коштів та насильницьких нападів. Затримання провели як в Об’єднаних Арабських Еміратах, так і в інших країнах, повідомляє The National.

Чотири групи в одній мережі

За даними поліції Шарджі, затримані входили до організованої транснаціональної мережі, що складалася з чотирьох окремих груп. Одна з них, за версією слідства, здійснювала кібератаки та викрадала дані клієнтів і бази даних. Інша спеціалізувалася на відмиванні коштів через віртуальні активи та інші фінансові канали.

Третю групу підозрюють у використанні методів соціальної інженерії для маніпулювання жертвами та викрадення їхніх цифрових гаманців. Четверта група, за твердженням поліції, відповідала за фізичні напади: жертв нібито примушували повідомляти паролі до цифрових гаманців.

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Масштаби операції

Головнокомандувач поліції Шарджі генерал-лейтенант Абдулла Мубарак бін Амер заявив, що мережа не обмежувалася одним видом злочинної діяльності та приховувала операції за кількома рівнями шифрування у закритих мережах. За його словами, учасники мережі публічно створювали образ заможних бізнесменів та інвесторів.

Поліція стверджує, що мережа атакувала понад 30 компаній та установ. Під час операції під назвою End of Battle перевірили понад 3 тисячі цифрових гаманців, вилучили понад 200 млн дирхамів готівки та убезпечили активи на суму понад 65 млрд дирхамів. Підозрюваних також звинувачують у причетності до відмивання 8,8 млрд дирхамів, або близько 2,4 млрд доларів.

Генеральний прокурор Шарджі Анвар Аль-Хармуді заявив, що слідство виявило транскордонну злочинну організацію з розподіленими ролями — від заволодіння коштами жертв через шахрайство й злам до вкладення незаконних доходів у нерухомість та інші активи для надання їм вигляду легальних.

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