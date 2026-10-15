В Шардже, ОАЭ, международная операция под руководством местной полиции завершилась задержанием 33 человек из 12 стран. Их подозревают в причастности к кибермошенничеству, кражам цифровых кошельков, отмыванию средств и насильственным нападениям, сообщает The National.

Четыре группы в одной сети

По данным полиции Шарджи, задержанные входили в организованную транснациональную сеть, состоявшую из четырёх отдельных групп. Одна из них, по версии следствия, совершала кибератаки и похищала данные клиентов и базы данных. Другая специализировалась на отмывании средств через виртуальные активы и другие финансовые каналы.

Третью группу подозревают в использовании методов социальной инженерии для манипулирования жертвами и кражи их цифровых кошельков. Четвёртая группа, по утверждению полиции, отвечала за физические нападения: жертв якобы принуждали сообщать пароли от цифровых кошельков.

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Масштабы операции

Главнокомандующий полицией Шарджи генерал-лейтенант Абдулла Мубарак бин Амер заявил, что сеть не ограничивалась одним видом преступной деятельности и скрывала операции за несколькими уровнями шифрования в закрытых сетях. По его словам, участники сети публично создавали образ состоятельных бизнесменов и инвесторов.

Полиция утверждает, что сеть атаковала более 30 компаний и учреждений. В ходе операции под названием End of Battle проверили более 3 тысяч цифровых кошельков, изъяли более 200 млн дирхамов наличными и обезопасили активы на сумму более 65 млрд дирхамов. Подозреваемых также обвиняют в причастности к отмыванию 8,8 млрд дирхамов, или около 2,4 млрд долларов.

Генеральный прокурор Шарджи Анвар Аль-Хармуди заявил, что следствие выявило трансграничную преступную организацию с распределёнными ролями — от завладения средствами жертв посредством мошенничества и взлома до вложения незаконных доходов в недвижимость и другие активы для придания им вида легальных.

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