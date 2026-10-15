W Szardży w ZEA międzynarodowa operacja prowadzona przez lokalną policję zakończyła się zatrzymaniem 33 osób z 12 krajów. Są one podejrzewane o udział w cyberoszustwach, kradzieżach cyfrowych portfeli, praniu pieniędzy i brutalnych napadach, informuje The National.

Cztery grupy w jednej sieci

Według policji w Szardży zatrzymani należeli do zorganizowanej transnarodowej sieci składającej się z czterech odrębnych grup. Jedna z nich miała przeprowadzać cyberataki i wykradać dane klientów oraz bazy danych. Inna specjalizowała się w praniu pieniędzy za pośrednictwem aktywów wirtualnych i innych kanałów finansowych.

Trzecia grupa jest podejrzewana o stosowanie metod inżynierii społecznej w celu manipulowania ofiarami i kradzieży ich cyfrowych portfeli. Czwarta grupa, jak twierdzi policja, odpowiadała za fizyczne ataki: ofiary miały być zmuszane do podawania haseł do cyfrowych portfeli.

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Skala operacji

Głównodowodzący policji w Szardży, generał porucznik Abdullah Mubarak bin Amer, oświadczył, że sieć nie ograniczała się do jednego rodzaju działalności przestępczej i ukrywała operacje za kilkoma warstwami szyfrowania w zamkniętych sieciach. Według niego członkowie sieci publicznie kreowali wizerunek zamożnych biznesmenów i inwestorów.

Policja twierdzi, że sieć zaatakowała ponad 30 firm i instytucji. W trakcie operacji o nazwie End of Battle sprawdzono ponad 3 tysiące cyfrowych portfeli, zajęto ponad 200 mln dirhamów w gotówce oraz zabezpieczono aktywa o wartości ponad 65 mld dirhamów. Podejrzani są także oskarżani o udział w praniu 8,8 mld dirhamów, czyli około 2,4 mld dolarów.

Prokurator generalny Szardży Anwar Al-Harmoudi oświadczył, że śledztwo wykryło transgraniczną organizację przestępczą o rozdzielonych rolach — od przejmowania środków ofiar za pomocą oszustw i włamań po inwestowanie nielegalnych dochodów w nieruchomości i inne aktywa, aby nadać im pozory legalności.

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