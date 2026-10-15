玻利维亚将矿产协议、通过智利港口进口原油以及接入Humboldt海底光纤电缆列为智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特于2026年10月16日访问拉巴斯前的主要优先事项。The Rio Times报道，消息援引玻利维亚外交部副部长卡洛斯·帕斯·伊德的话。

卡斯特将与玻利维亚总统罗德里戈·帕斯举行一天的会谈。帕斯·伊德表示，双方已准备至少30个议题，但由于访问时间短，将集中讨论11个优先事项。

矿产、石油和电缆

玻利维亚将两国矿业部长之间达成协议列为首要优先事项。潜在协议的细节尚未披露，包括其是否涉及锂。玻利维亚和智利均拥有大量这种金属储量。

拉巴斯还寻求接入Humboldt电缆，该电缆计划将智利瓦尔帕莱索大区与澳大利亚连接起来，距离超过1.4万公里。根据智利政府的数据，负责该项目的Humboldt Connect公司由智利国有公司Desarrollo País和谷歌各持有50%股份。帕斯·伊德表示，该电缆将穿过智利和玻利维亚，通往巴西。

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第三个关键问题是通过锡卡锡卡—阿里卡管道，将来自智利港口的原油以反向输送的方式供应至玻利维亚。该管道连接玻利维亚拉巴斯地区的锡卡锡卡定居点与智利的阿里卡。

木材争议

6月在智利阿里卡、圣安东尼奥和瓦尔帕莱索港口被扣押的玻利维亚木材问题，将不会被列入会谈议程。智利检察官称，超过1000吨木材中含有可卡因和氯胺酮，而玻利维亚出口商否认这一说法。

帕斯·伊德解释说，该案件属于智利检察官的管辖范围。同时，玻利维亚要求智利方面确保遵守正当法律程序，并保护该国声誉。玻利维亚和智利数十年来一直没有完整的外交关系，并通过总领事馆保持联系。

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