Boliwia uznała porozumienie dotyczące surowców mineralnych, import ropy naftowej przez chilijskie porty oraz podłączenie do podmorskiego kabla światłowodowego Humboldt za główne priorytety przed wizytą prezydenta Chile José Antonio Kasta w La Paz 16 października 2026 roku. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na wiceministra spraw zagranicznych Boliwii Carlosa Paza Ide.

Kast ma odbyć jednodniowe rozmowy z prezydentem Boliwii Rodrigo Pazem. Według Paza Ide strony przygotowały co najmniej 30 kwestii, lecz ze względu na krótką wizytę skoncentrują się na 11 priorytetowych punktach.

Surowce mineralne, ropa i kabel

Jako pierwszy priorytet Boliwia wskazała porozumienie między ministrami górnictwa obu państw. Szczegółów potencjalnej umowy nie ujawniono, w tym tego, czy będzie dotyczyć litu. Boliwia i Chile mają znaczne zasoby tego metalu.

La Paz dąży również do uzyskania podłączenia do kabla Humboldt, który ma połączyć chilijski region Valparaíso z Australią na odległości ponad 14 tysięcy kilometrów. Według rządu Chile firma Humboldt Connect, odpowiedzialna za projekt, należy po równo do chilijskiej spółki państwowej Desarrollo País i Google. Według Paza Ide kabel ma przebiegać przez Chile i Boliwię do Brazylii.

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Trzecią kluczową kwestią jest dostawa ropy naftowej z chilijskich portów rurociągiem Sica Sica–Arica w odwrotnym kierunku — do Boliwii. Rurociąg łączy boliwijską miejscowość Sica Sica w regionie La Paz z chilijską Aricą.

Spór o drewno

Kwestia boliwijskiego drewna, które w czerwcu zajęto w chilijskich portach Arica, San Antonio i Valparaíso, nie zostanie włączona do agendy rozmów. Chilijscy prokuratorzy twierdzą, że ponad tysiąc ton drewna zawierało kokainę i ketaminę, czemu boliwijscy eksporterzy zaprzeczają.

Paz Ide wyjaśnił, że sprawa leży w kompetencji chilijskich prokuratorów. Jednocześnie Boliwia prosi stronę chilijską o zapewnienie przestrzegania należytej procedury prawnej i ochronę reputacji kraju. Boliwia i Chile od dziesięcioleci nie utrzymują pełnych stosunków dyplomatycznych i kontaktują się za pośrednictwem konsulatów generalnych.

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