Boliwia wyznaczyła priorytety przed wizytą prezydenta Kasta — The Rio Times
Boliwia uznała porozumienie dotyczące surowców mineralnych, import ropy naftowej przez chilijskie porty oraz podłączenie do podmorskiego kabla światłowodowego Humboldt za główne priorytety przed wizytą prezydenta Chile José Antonio Kasta w La Paz 16 października 2026 roku. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na wiceministra spraw zagranicznych Boliwii Carlosa Paza Ide.
Kast ma odbyć jednodniowe rozmowy z prezydentem Boliwii Rodrigo Pazem. Według Paza Ide strony przygotowały co najmniej 30 kwestii, lecz ze względu na krótką wizytę skoncentrują się na 11 priorytetowych punktach.
Surowce mineralne, ropa i kabel
Jako pierwszy priorytet Boliwia wskazała porozumienie między ministrami górnictwa obu państw. Szczegółów potencjalnej umowy nie ujawniono, w tym tego, czy będzie dotyczyć litu. Boliwia i Chile mają znaczne zasoby tego metalu.
La Paz dąży również do uzyskania podłączenia do kabla Humboldt, który ma połączyć chilijski region Valparaíso z Australią na odległości ponad 14 tysięcy kilometrów. Według rządu Chile firma Humboldt Connect, odpowiedzialna za projekt, należy po równo do chilijskiej spółki państwowej Desarrollo País i Google. Według Paza Ide kabel ma przebiegać przez Chile i Boliwię do Brazylii.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Trzecią kluczową kwestią jest dostawa ropy naftowej z chilijskich portów rurociągiem Sica Sica–Arica w odwrotnym kierunku — do Boliwii. Rurociąg łączy boliwijską miejscowość Sica Sica w regionie La Paz z chilijską Aricą.
Spór o drewno
Kwestia boliwijskiego drewna, które w czerwcu zajęto w chilijskich portach Arica, San Antonio i Valparaíso, nie zostanie włączona do agendy rozmów. Chilijscy prokuratorzy twierdzą, że ponad tysiąc ton drewna zawierało kokainę i ketaminę, czemu boliwijscy eksporterzy zaprzeczają.
Paz Ide wyjaśnił, że sprawa leży w kompetencji chilijskich prokuratorów. Jednocześnie Boliwia prosi stronę chilijską o zapewnienie przestrzegania należytej procedury prawnej i ochronę reputacji kraju. Boliwia i Chile od dziesięcioleci nie utrzymują pełnych stosunków dyplomatycznych i kontaktują się za pośrednictwem konsulatów generalnych.