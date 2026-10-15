Боливия определила соглашение о полезных ископаемых, импорт сырой нефти через чилийские порты и подключение к подводному оптоволоконному кабелю Humboldt главными приоритетами перед визитом президента Чили Хосе Антонио Каста в Ла-Пас 16 октября 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на заместителя главы МИД Боливии Карлоса Паса Иде.

Каст должен провести однодневные переговоры с президентом Боливии Родриго Пасом. По словам Паса Иде, стороны подготовили не менее 30 вопросов, но из-за короткого визита сосредоточатся на 11 приоритетных пунктах.

Полезные ископаемые, нефть и кабель

Первым приоритетом Боливия назвала договоренность между министрами горнодобывающей промышленности двух стран. Детали потенциального соглашения не раскрываются, в частности неизвестно, будет ли оно касаться лития. Боливия и Чили обладают значительными запасами этого металла.

Ла-Пас также стремится получить подключение к кабелю Humboldt, который должен соединить чилийский регион Вальпараисо с Австралией на расстоянии более 14 тысяч километров. По данным правительства Чили, компания Humboldt Connect, отвечающая за проект, в равных долях принадлежит чилийской государственной компании Desarrollo País и Google. По словам Паса Иде, кабель должен пройти через Чили и Боливию в Бразилию.

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Третьим ключевым вопросом является поставка сырой нефти из чилийских портов по трубопроводу Сика-Сика—Арика в обратном направлении — в Боливию. Трубопровод соединяет боливийский населенный пункт Сика-Сика в регионе Ла-Пас с чилийской Арикой.

Спор о древесине

Вопрос боливийской древесины, изъятой в июне в чилийских портах Арика, Сан-Антонио и Вальпараисо, не будет включен в повестку переговоров. Чилийские прокуроры заявляют, что более тысячи тонн древесины содержали кокаин и кетамин, тогда как боливийские экспортеры это отрицают.

Пас Иде объяснил, что дело находится в компетенции чилийских прокуроров. В то же время Боливия просит чилийскую сторону обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры и защитить репутацию страны. Боливия и Чили десятилетиями не имеют полных дипломатических отношений и поддерживают контакты через генеральные консульства.

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