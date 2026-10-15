65%的美国独立选民认为经济状况更糟——《卫报》

哈里斯民调在中期选举前进行的一项调查显示，美国65%的独立选民认为经济状况更糟。《卫报》报道称，对经济的悲观评价也普遍存在于农村选民和部分共和党人中。

对经济衰退的担忧

四分之三的受访美国人表示，他们担心可能出现经济衰退。与此同时，61%的人认为美国已经处于衰退之中，尽管按通常定义，美国经济目前并不具有这一状态。

认为经济状况更糟的独立选民比例从2024年9月的48%上升至65%。在共和党人中，认为经济正在改善的比例降至28%。2025年2月，39%的共和党人作出这一回答，而2026年2月这一比例为49%。

物价成为首要问题

三分之二的调查参与者将汽油和食品价格列为投票前最重要的问题。生活成本、医疗支出和国际事务紧随其后。

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9月的年度价格涨幅为3.7%——若不计疫情期间，这是自1990年以来中期选举前的最高水平。根据AAA的数据，美国汽油平均价格比一年前每加仑高出超过1.20美元，而加利福尼亚州的驾驶员平均每加仑支付6.20美元。

绝大多数受访者表示存在商品和服务可负担性危机，其中包括96%的共和党人。与此同时，选民对于哪个政党能够解决这一问题并无共识：半数独立选民表示，民主党和共和党都没有解决方案。

哈里斯民调在线调查于2026年9月24日至10月3日进行。共有3998名美国成年居民参与，样本在全国层面具有代表性。

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