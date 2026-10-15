65% независимых избирателей США считают экономику хуже — The Guardian

В США 65% независимых избирателей считают экономику хуже, свидетельствует опрос Harris Poll, проведенный накануне промежуточных выборов. Как сообщает The Guardian, пессимистичные оценки экономики также распространены среди сельских избирателей и части республиканцев.

Опасения по поводу рецессии

Три четверти опрошенных американцев заявили, что обеспокоены возможной рецессией. В то же время 61% считает, что страна уже находится в рецессии, хотя по обычному определению экономика США сейчас не имеет такого статуса.

Доля независимых избирателей, назвавших экономику худшей, выросла с 48% в сентябре 2024 года до 65%. Среди республиканцев доля тех, кто считает, что экономика улучшается, снизилась до 28%. В феврале 2025 года так ответили 39% республиканцев, а в феврале 2026 года — 49%.

Цены стали главным вопросом

Две трети участников исследования назвали цены на бензин и продукты питания важнейшими вопросами перед голосованием. Далее в списке были стоимость жизни, расходы на медицинское обслуживание и международные дела.

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Годовой темп роста цен в сентябре составил 3,7% — это самый высокий показатель перед промежуточными выборами с 1990 года, если не учитывать период пандемии. По данным AAA, средняя цена бензина в США была более чем на 1,20 доллара за галлон выше, чем годом ранее, а водители в Калифорнии платили в среднем 6,20 доллара за галлон.

О кризисе доступности товаров и услуг заявило подавляющее большинство респондентов, в том числе 96% республиканцев. В то же время у избирателей нет общего мнения о том, какая партия способна его решить: половина независимых избирателей ответила, что решения нет ни у демократов, ни у республиканцев.

Онлайн-опрос Harris Poll проходил с 24 сентября по 3 октября 2026 года. В нем приняли участие 3998 взрослых жителей США, а выборка была репрезентативной на национальном уровне.

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