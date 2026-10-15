W USA 65% niezależnych wyborców uważa, że gospodarka jest gorsza, wynika z sondażu Harris Poll przeprowadzonego przed wyborami w połowie kadencji. Jak informuje The Guardian, pesymistyczne oceny gospodarki są również powszechne wśród wyborców z obszarów wiejskich i części republikanów.

Obawy przed recesją

Trzy czwarte ankietowanych Amerykanów oświadczyło, że obawia się możliwej recesji. Jednocześnie 61% uważa, że kraj już znajduje się w recesji, choć zgodnie ze zwyczajową definicją gospodarka USA obecnie nie ma takiego statusu.

Odsetek niezależnych wyborców, którzy uznali gospodarkę za gorszą, wzrósł z 48% we wrześniu 2024 roku do 65%. Wśród republikanów odsetek osób uważających, że gospodarka się poprawia, spadł do 28%. W lutym 2025 roku tak odpowiedziało 39% republikanów, a w lutym 2026 roku — 49%.

Ceny stały się główną kwestią

Dwie trzecie uczestników badania wskazało ceny benzyny i żywności jako najważniejsze kwestie przed głosowaniem. Kolejne na liście były koszty życia, wydatki na opiekę zdrowotną i sprawy międzynarodowe.

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Roczne tempo wzrostu cen we wrześniu wyniosło 3,7% — był to najwyższy wskaźnik przed wyborami w połowie kadencji od 1990 roku, jeśli nie liczyć okresu pandemii. Według AAA średnia cena benzyny w USA była o ponad 1,20 dolara za galon wyższa niż rok wcześniej, a kierowcy w Kalifornii płacili średnio 6,20 dolara za galon.

O kryzysie dostępności towarów i usług mówiła zdecydowana większość respondentów, w tym 96% republikanów. Jednocześnie wyborcy nie mają wspólnego zdania co do tego, która partia jest w stanie go rozwiązać: połowa niezależnych wyborców odpowiedziała, że rozwiązania nie mają ani demokraci, ani republikanie.

Internetowy sondaż Harris Poll trwał od 24 września do 3 października 2026 roku. Wzięło w nim udział 3998 dorosłych mieszkańców USA, a próba była reprezentatywna na poziomie krajowym.

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