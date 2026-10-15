巴基斯坦伊斯兰堡联邦宪法法院终止审理有关任命索海尔·阿夫里迪为开伯尔-普什图省首席部长的诉讼。法院认定，在该省实施省长管治和紧急状态后，该诉求已失去现实意义。

法院裁决

这一裁决由以首席大法官阿明努丁·汗为首的两名法官组成的合议庭于10月15日作出。他表示，在当前情况下，阿夫里迪并未担任该省首席部长职务。

开伯尔-普什图省于周日实施省长管治和紧急状态。联邦政府解释称，此举是因为省级当局据称蓄意退出反恐工作。PTI党在中央当局作出决定后表示，阿夫里迪及其内阁数名成员正遭预防性拘留。

据《黎明报》报道，该诉讼由与PTI党分道扬镳的该党领导人谢尔·阿夫扎尔·汗·马尔瓦特提起。他对前任省首席部长阿里·阿明·甘达普尔于2025年10月辞职，以及随后任命阿夫里迪提出质疑。

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原告立场

马尔瓦特请求推迟听证，因为他还计划对实施省长管治和紧急状态提出质疑。不过，法官阿里·巴卡尔·纳贾菲指出，阿夫里迪的地位问题已不再是本案审理的对象，而省长管治和紧急状态属于独立事项。

原告称，如果这些措施被撤销，阿夫里迪将恢复职务。首席大法官回应说，届时马尔瓦特可以另行提出恢复审理该诉讼的申请。

马尔瓦特在诉状中称，甘达普尔的辞职声明是在遭监禁的PTI创始人伊姆兰·汗违宪影响下提交的；原告称伊姆兰·汗已被定罪并在宪法上丧失资格。听证会后，马尔瓦特还表示，他将对实施紧急状态和省长管治提出质疑。

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