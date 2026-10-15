Федеральный конституционный суд Пакистана в Исламабаде прекратил рассмотрение иска о назначении Сохайла Африди главным министром провинции Хайбер-Пахтунхва. Суд признал обращение утратившим актуальность после введения в провинции губернаторского правления и чрезвычайного положения.

Решение суда

Решение 15 октября приняла коллегия из двух судей во главе с главным судьей Аминуддином Ханом. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах Африди не занимает должность главного министра провинции.

Губернаторское правление и чрезвычайное положение в Хайбер-Пахтунхве ввели в воскресенье. Федеральное правительство объяснило этот шаг якобы намеренным самоустранением провинциальных властей от борьбы с терроризмом. Африди и несколько членов его кабинета находятся под превентивным задержанием; об этом после решения центральных властей сообщила партия PTI.

Как сообщает Dawn, иск подал Шер Афзал Хан Марват — лидер PTI, который разошелся с партией. Он оспаривал отставку предыдущего главного министра провинции Али Амина Гандапура в октябре 2025 года и последующее назначение Африди.

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Позиция истца

Марват просил отложить слушание, поскольку также планировал оспорить введение губернаторского правления и чрезвычайного положения. Однако судья Али Бакар Наджафи отметил, что вопрос статуса Африди больше не является предметом этого производства, а губернаторское правление и чрезвычайное положение представляют собой отдельные вопросы.

Истец заявил, что в случае отмены этих мер Африди будет восстановлен в должности. Председатель суда ответил, что тогда Марват сможет подать отдельное ходатайство о возобновлении рассмотрения иска.

В иске Марват утверждал, что заявления Гандапура об отставке были поданы под неконституционным влиянием заключенного основателя PTI Имрана Хана, которого истец назвал осужденным и конституционно дисквалифицированным. После слушания Марват также заявил, что оспорит введение чрезвычайного положения и губернаторского правления.

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