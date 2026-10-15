Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu w Islamabadzie zakończył rozpatrywanie pozwu dotyczącego powołania Sohaila Afridiego na stanowisko głównego ministra prowincji Chajber-Pachtunchwa. Sąd uznał, że wniosek stracił aktualność po wprowadzeniu w prowincji rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego.

Decyzja sądu

Decyzję 15 października podjął skład dwóch sędziów, któremu przewodniczył prezes sądu Aminuddin Khan. Oświadczył on, że w obecnych okolicznościach Afridi nie pełni stanowiska głównego ministra prowincji.

Rządy gubernatorskie i stan wyjątkowy w Chajber-Pachtunchwie wprowadzono w niedzielę. Rząd federalny wyjaśnił ten krok rzekomo celowym wycofaniem się władz prowincjonalnych z walki z terroryzmem. Afridi i kilku członków jego gabinetu przebywa w areszcie prewencyjnym; poinformowała o tym partia PTI po decyzji władz centralnych.

Jak podaje Dawn, pozew złożył Sher Afzal Khan Marwat, lider PTI, który rozstał się z partią. Kwestionował on rezygnację poprzedniego głównego ministra prowincji, Alego Amina Gandapura, w październiku 2025 roku oraz późniejsze powołanie Afridiego.

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Stanowisko powoda

Marwat poprosił o odroczenie rozprawy, ponieważ planował również zakwestionować wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego. Sędzia Ali Bakar Najafi zaznaczył jednak, że kwestia statusu Afridiego nie jest już przedmiotem tego postępowania, natomiast rządy gubernatorskie i stan wyjątkowy są odrębnymi kwestiami.

Powód oświadczył, że w przypadku uchylenia tych środków Afridi zostanie przywrócony na stanowisko. Prezes sądu odpowiedział, że Marwat będzie mógł wówczas złożyć odrębny wniosek o wznowienie rozpatrywania pozwu.

W pozwie Marwat twierdził, że oświadczenia Gandapura o rezygnacji zostały złożone pod niekonstytucyjnym wpływem uwięzionego założyciela PTI Imrana Khana, którego powód nazwał skazanym i konstytucyjnie zdyskwalifikowanym. Po rozprawie Marwat oświadczył również, że zakwestionuje wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich.

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