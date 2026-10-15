Суд Пакистану припинив розгляд позову щодо глави Хайбер-Пахтунхви — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану в Ісламабаді припинив розгляд позову щодо призначення Сохайла Афріді головним міністром провінції Хайбер-Пахтунхва. Суд визнав звернення таким, що втратило актуальність після запровадження в провінції губернаторського правління та надзвичайного стану.

Рішення суду

Рішення 15 жовтня ухвалила колегія з двох суддів на чолі з головним суддею Амінуддіном Ханом. Він заявив, що за нинішніх обставин Афріді не обіймає посаду головного міністра провінції.

Губернаторське правління та надзвичайний стан у Хайбер-Пахтунхві запровадили в неділю. Федеральний уряд пояснив цей крок нібито навмисним самоусуненням провінційної влади від боротьби з тероризмом. Афріді та кілька членів його кабінету перебувають під превентивним затриманням; про це після рішення центральної влади повідомляла партія PTI.

Як повідомляє Dawn, позов подав Шер Афзал Хан Марват — лідер PTI, який розійшовся з партією. Він оскаржував відставку попереднього головного міністра провінції Алі Аміна Гандапура у жовтні 2025 року та подальше призначення Афріді.

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Позиція позивача

Марват просив відкласти слухання, оскільки планував також оскаржити запровадження губернаторського правління і надзвичайного стану. Однак суддя Алі Бакар Наджафі зазначив, що питання статусу Афріді більше не є предметом цього провадження, а губернаторське правління та надзвичайний стан є окремими питаннями.

Позивач заявив, що в разі скасування цих заходів Афріді буде поновлений на посаді. Голова суду відповів, що тоді Марват зможе подати окреме клопотання про відновлення розгляду позову.

У позові Марват стверджував, що заяви Гандапура про відставку були подані під неконституційним впливом ув'язненого засновника PTI Імрана Хана, якого позивач назвав засудженим і конституційно дискваліфікованим. Після слухання Марват також заявив, що оскаржить запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління.

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