据Asharq Al-Awsat报道并援引《纽约时报》消息，在过去三个月里，美国总统唐纳德·特朗普政府中担任内阁级职位的八名女性中，有四人离开了岗位。四人均由男性接替。

她们分别是司法部长帕姆·邦迪、劳工部长洛丽·查韦斯-德雷默、国土安全部长克里斯蒂·诺姆以及国家情报总监图尔西·加巴德。该媒体称，邦迪辞职前曾因处理杰弗里·爱泼斯坦案件材料的工作受到批评，特朗普也对她在国会和电视上的表现感到不满。

诺姆在就数百万美元政府广告宣传活动向国会作证后被解职，她在这些活动中发挥了显著作用。她表示，这些开支获得了特朗普批准，但总统否认了这一点。加巴德称，她因需要照顾生病的丈夫而辞职。同时，此事发生在她因对所谓伊朗迫在眉睫威胁的说法持不同立场而与白宫关系紧张之际。

驻希腊大使辞职

该媒体还报道称，美国驻希腊大使金伯利·吉尔福伊尔被迫辞职。原因是一篇报道称，在其确认听证会前，她曾要求一名特朗普捐款人支付一笔10万美元的信用卡账单，并承诺作为交换让其接触政府官员。吉尔福伊尔否认了这些指控。特朗普表示，他对读到的有关她的内容并不满意，但承认她工作表现良好。

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对双重标准的批评

在女性官员辞职的背景下，政府内数名男性也受到批评或指控，但仍留任。联邦调查局局长卡什·帕特尔否认了有关其过量饮酒、将政府飞机用于个人目的，以及动用武装战术小组保护其女友的指控。美国司法部公布的材料中，商务部长霍华德·卢特尼克被列为到访过杰弗里·爱泼斯坦私人岛屿的人员之一。

国防部长皮特·赫格塞思也受到批评，此前他在一款私人即时通讯应用中泄露了机密军事计划，而《大西洋》杂志主编杰弗里·戈德伯格被误加入了该对话。民主党人亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯表示，特朗普似乎只能解雇女性部长。

白宫则强调，总统选择团队成员的依据是他们为美国人高效工作的能力，而不是个人特征。

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