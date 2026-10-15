W USA w ciągu ostatnich trzech miesięcy cztery z ośmiu kobiet zajmujących stanowiska na szczeblu gabinetowym w administracji prezydenta Donalda Trumpa opuściły swoje stanowiska. Wszystkie cztery zostały zastąpione przez mężczyzn, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na „The New York Times”.

Chodzi o prokurator generalną Pam Bondi, sekretarz pracy Lori Chavez-DeRemer, sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem oraz dyrektorkę Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard. Według publikacji rezygnację Bondi poprzedziła krytyka jej pracy z materiałami w sprawie Jeffreya Epsteina, a także niezadowolenie Trumpa z jej wystąpień w Kongresie i telewizji.

Noem została zwolniona po jej zeznaniach w Kongresie dotyczących wielomilionowych rządowych kampanii reklamowych, w których odgrywała widoczną rolę. Twierdziła, że wydatki zatwierdził Trump, jednak prezydent temu zaprzeczył. Gabbard poinformowała o rezygnacji z powodu konieczności opieki nad chorym mężem. Stało się to jednocześnie w atmosferze napięć z Białym Domem z powodu jej stanowiska wobec twierdzenia o rzekomo nieuchronnym zagrożeniu ze strony Iranu.

Rezygnacja ambasadorki w Grecji

Osobno publikacja informuje o wymuszonej rezygnacji ambasadorki USA w Grecji Kimberly Guilfoyle. Powodem był materiał, w którym twierdzono, że przed przesłuchaniami w sprawie jej zatwierdzenia prosiła darczyńcę Trumpa o opłacenie rachunku karty kredytowej na 100 tys. dolarów, obiecując w zamian dostęp do urzędników administracji. Guilfoyle zaprzeczyła tym oskarżeniom. Trump oświadczył, że nie spodobało mu się to, co przeczytał na jej temat, choć przyznał, że dobrze wykonywała swoją pracę.

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Krytyka podwójnych standardów

Na tle rezygnacji urzędniczek kilku mężczyzn w administracji również spotkało się z krytyką lub oskarżeniami, ale pozostali na stanowiskach. Dyrektor FBI Kash Patel zaprzeczał oskarżeniom o nadmierne spożywanie alkoholu, wykorzystywanie rządowego samolotu do celów prywatnych oraz zaangażowanie uzbrojonej grupy taktycznej do ochrony swojej dziewczyny. W materiałach opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA sekretarz handlu Howard Lutnick został wymieniony wśród osób odwiedzających prywatną wyspę Jeffreya Epsteina.

Sekretarz obrony Pete Hegseth również spotkał się z krytyką po tym, jak ujawnił tajne plany wojskowe w prywatnej aplikacji do wymiany wiadomości, w rozmowie, do której omyłkowo dodano redaktora naczelnego „The Atlantic” Jeffreya Goldberga. Demokratka Alexandria Ocasio-Cortez stwierdziła, że Trump najwyraźniej potrafi zwalniać jedynie kobiety pełniące funkcje ministerialne.

Biały Dom podkreślił z kolei, że prezydent wybiera członków swojego zespołu na podstawie ich zdolności do skutecznej pracy na rzecz Amerykanów, a nie cech osobistych.

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