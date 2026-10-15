В США за последние три месяца четыре из восьми женщин, занимавших должности уровня кабинета в администрации президента Дональда Трампа, покинули свои посты. Все четыре были заменены мужчинами, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о генеральном прокуроре Пэм Бонди, министре труда Лори Чавес-Деремер, министре внутренней безопасности Кристи Ноем и директоре Национальной разведки Тулси Габбард. По данным издания, отставке Бонди предшествовала критика ее работы с материалами по делу Джеффри Эпштейна, а также недовольство Трампа ее выступлениями в Конгрессе и на телевидении.

Ноем уволили после ее показаний в Конгрессе относительно многомиллионных правительственных рекламных кампаний, в которых она принимала заметное участие. Она заявляла, что расходы одобрил Трамп, однако президент это отрицал. Габбард сообщила об отставке из-за необходимости ухаживать за больным мужем. В то же время это произошло на фоне напряженности с Белым домом из-за ее позиции относительно утверждения о якобы неизбежной угрозе со стороны Ирана.

Отставка посла в Греции

Отдельно издание сообщает о вынужденной отставке посла США в Греции Кимберли Гилфойл. Причиной стал материал, в котором утверждалось, что перед слушаниями по поводу ее утверждения она просила донора Трампа оплатить счет по кредитной карте на 100 тысяч долларов, обещая взамен доступ к чиновникам администрации. Гилфойл отвергла эти обвинения. Трамп заявил, что его не устроило прочитанное о ней, хотя признал, что она хорошо выполняла свою работу.

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Критика двойных стандартов

На фоне отставок чиновниц несколько мужчин в администрации также подверглись критике или обвинениям, но остались на своих должностях. Директор ФБР Кэш Пател отрицал обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя, использовании правительственного самолета в личных целях и привлечении вооруженной тактической группы для охраны своей девушки. В материалах, обнародованных Министерством юстиции США, министр торговли Говард Латник был назван среди посетителей частного острова Джеффри Эпштейна.

Министр обороны Пит Хегсет также подвергся критике после того, как раскрыл секретные военные планы в частном приложении для обмена сообщениями в разговоре, куда по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Демократка Александрия Окасио-Кортес заявила, что Трамп, похоже, способен увольнять только женщин-министров.

В Белом доме, в свою очередь, подчеркнули, что президент выбирает членов своей команды по их способности эффективно работать на благо американцев, а не по личным характеристикам.

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