У США чотири посадовиці адміністрації президента Трампа залишили посади — Asharq Al-Awsat

У США за останні три місяці чотири з восьми жінок, які обіймали посади рівня кабінету в адміністрації президента Дональда Трампа, залишили свої посади. Усіх чотирьох замінили чоловіки, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на The New York Times.

Йдеться про генеральну прокурорку Пем Бонді, міністерку праці Лорі Чавес-Деремер, міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем і директорку Національної розвідки Тулсі Габбард. За даними видання, відставці Бонді передувала критика її роботи з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна, а також невдоволення Трампа її виступами в Конгресі та на телебаченні.

Ноем звільнили після її свідчень у Конгресі щодо багатомільйонних урядових рекламних кампаній, у яких вона брала помітну участь. Вона заявляла, що витрати схвалив Трамп, однак президент це заперечив. Габбард повідомила про відставку через необхідність доглядати за хворим чоловіком. Водночас це сталося на тлі напруженості з Білим домом через її позицію щодо твердження про нібито неминучу загрозу з боку Ірану.

Відставка посолки у Греції

Окремо видання повідомляє про вимушену відставку посолки США у Греції Кімберлі Гілфойл. Причиною став матеріал, у якому стверджувалося, що перед слуханнями щодо її затвердження вона просила донора Трампа сплатити рахунок за кредитною карткою на 100 тисяч доларів, обіцяючи натомість доступ до посадовців адміністрації. Гілфойл заперечила ці звинувачення. Трамп заявив, що його не влаштувало прочитане про неї, хоча визнав, що вона добре виконувала свою роботу.

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Критика подвійних стандартів

На тлі відставок посадовиць кілька чоловіків в адміністрації також зазнали критики або звинувачень, але залишилися на посадах. Директор ФБР Кеш Пател заперечував звинувачення щодо надмірного вживання алкоголю, використання урядового літака для особистих цілей та залучення озброєної тактичної групи для охорони своєї дівчини. У матеріалах, оприлюднених Міністерством юстиції США, міністра торгівлі Говарда Латніка назвали серед відвідувачів приватного острова Джеффрі Епштейна.

Міністр оборони Піт Гегсет також зазнав критики після того, як у приватному застосунку для обміну повідомленнями розкрив секретні військові плани в розмові, куди помилково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Демократка Александрія Окасіо-Кортес заявила, що Трамп, схоже, здатен звільняти лише жінок-міністрів.

У Білому домі натомість наголосили, що президент обирає членів своєї команди за їхньою здатністю ефективно працювати на користь американців, а не за особистими характеристиками.

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