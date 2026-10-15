美国联邦法院将针对总统唐纳德·特朗普政府广告活动的临时禁令延长至11月8日。该广告活动由拨给美国海关和边境保护局的资金资助。联邦地区法院法官珍妮弗·罗尚延长了最初的命令，该命令要求停止播放相关视频并取消未使用的广告投放。

耗资近2000万美元的广告活动

据The Hill报道，这项价值近2000万美元的广告活动包括至少五段宣传特朗普及其政策的视频。多个团体正在法院对此提出挑战，称其可能属于非法使用纳税人资金。批评者还称这些广告是政治宣传。

其中一段30秒的视频中，配以音乐人JMSN的作品《Love Me》，播放了总统谴责共产主义、社会主义和马克思主义的声音。这名音乐人表示，白宫没有获得其使用该音乐的许可。视频标注称其费用由美国政府支付。

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白宫与司法部的立场

白宫援引特朗普在Truth Social上的一则帖文，特朗普在文中称此类广告相当常见。他还表示，已决定自行支付爱国主义广告和其他视频的费用，资金来自为MAGA Inc.筹集的款项。政府称，这些视频与历届政府用来介绍总统政策及其国家愿景的公益广告并无不同。

美国司法部此前坚称，该诉讼已失去审理对象，因为广告播放原定于周日晚间结束。法官驳回了这一论点。原告表示，在最初的法院命令发布后，视频仍继续播出了数小时。司法部律师对此致歉，并解释称，一些联邦雇员直到周一早晨才看到该裁决。

美国民主党全国委员会也就这项广告活动提起了单独诉讼。该案听证会原定于周四上午在美国首都的联邦法院举行。

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