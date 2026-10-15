Федеральный суд в США продлил до 8 ноября действие временного запрета на рекламную кампанию администрации президента Дональда Трампа, профинансированную средствами, предназначенными для Таможенно-пограничной службы США. Судья федерального окружного суда Дженнифер Рошон продлила действие первоначального распоряжения, требовавшего прекратить трансляцию роликов и отменить неиспользованные рекламные размещения.

Кампания почти на 20 млн долларов

Как сообщает The Hill, рекламная кампания стоимостью почти 20 млн долларов состояла как минимум из пяти роликов, продвигавших Трампа и его политику. Несколько групп оспаривают ее в суде как вероятно незаконное использование денег налогоплательщиков. Критики также называли рекламу политической пропагандой.

В одном из 30-секундных роликов звучит голос президента, осуждающего коммунизм, социализм и марксизм, под композицию Love Me исполнителя JMSN. Музыкант заявил, что Белый дом не получал его разрешения на использование музыки. Ролики содержали отметку о том, что они оплачены правительством США.

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Позиции Белого дома и Минюста

Белый дом сослался на пост Трампа в Truth Social, в котором президент назвал такую рекламу довольно обычным делом. Он также заявил, что решил оплачивать патриотическую рекламу и другие ролики самостоятельно, средствами, собранными для MAGA Inc. Администрация утверждала, что эти ролики не отличаются от социальной рекламы, с помощью которой предыдущие администрации освещали политику президента и его видение страны.

Министерство юстиции США ранее настаивало, что иск утратил предмет рассмотрения, поскольку трансляция рекламы должна была завершиться в воскресенье вечером. Судья отклонила этот аргумент. Истцы заявляли, что ролики оставались в эфире еще несколько часов после первоначального судебного распоряжения. Юристы Минюста извинились, объяснив задержку тем, что некоторые федеральные служащие увидели решение только в понедельник утром.

Отдельный иск по поводу этой рекламной кампании также подал Национальный комитет Демократической партии США. Слушание по этому делу было назначено на утро четверга в федеральном суде столицы США.

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