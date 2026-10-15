Federalny sąd w USA przedłużył do 8 listopada obowiązywanie tymczasowego zakazu kampanii reklamowej administracji prezydenta Donalda Trumpa, sfinansowanej ze środków przeznaczonych dla amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic. Sędzia federalnego sądu okręgowego Jennifer Rochon przedłużyła obowiązywanie pierwotnego nakazu, który wymagał zaprzestania emisji spotów i anulowania niewykorzystanych miejsc reklamowych.

Kampania warta niemal 20 mln dolarów

Jak informuje The Hill, kampania reklamowa warta niemal 20 mln dolarów składała się z co najmniej pięciu spotów promujących Trumpa i jego politykę. Kilka grup kwestionuje ją w sądzie jako prawdopodobnie nielegalne wykorzystanie pieniędzy podatników. Krytycy nazywali reklamy również propagandą polityczną.

W jednym z 30-sekundowych spotów słychać głos prezydenta potępiającego komunizm, socjalizm i marksizm, któremu towarzyszy utwór Love Me wykonawcy JMSN. Muzyk oświadczył, że Biały Dom nie uzyskał jego zgody na wykorzystanie muzyki. Spoty zawierały oznaczenie, że zostały opłacone przez rząd USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska Białego Domu i Departamentu Sprawiedliwości

Biały Dom powołał się na wpis Trumpa w Truth Social, w którym prezydent nazwał taką reklamę dość powszechną praktyką. Oświadczył również, że zdecydował się samodzielnie opłacać patriotyczne reklamy i inne spoty ze środków zebranych dla MAGA Inc. Administracja twierdziła, że spoty te nie różnią się od reklam społecznych, za pomocą których poprzednie administracje przedstawiały politykę prezydenta i jego wizję kraju.

Departament Sprawiedliwości USA wcześniej utrzymywał, że pozew stracił przedmiot, ponieważ emisja reklam miała zakończyć się w niedzielę wieczorem. Sędzia odrzuciła ten argument. Powodowie oświadczyli, że spoty pozostawały na antenie jeszcze przez kilka godzin po wydaniu pierwotnego nakazu sądowego. Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości przeprosili, wyjaśniając opóźnienie tym, że niektórzy federalni urzędnicy zobaczyli decyzję dopiero w poniedziałek rano.

Odrębny pozew dotyczący tej kampanii reklamowej złożył również Narodowy Komitet Partii Demokratycznej USA. Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na czwartek rano w sądzie federalnym w stolicy USA.

Czytaj nas na