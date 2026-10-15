В камерунском приграничном городе Гаруа-Булаи более 100 грузовиков уже свыше недели не пересекают границу в направлении Банги, столицы Центральноафриканской Республики. Водители отказываются продолжать маршрут по ключевому торговому коридору между портом Дуала и Банги, сообщает The Rio Times.

О блокаде 13 октября сообщила независимая радиостанция Radio Ndeke Luka, а 14 октября издание Journal de Bangui подтвердило, что транспорт по-прежнему не двинулся. По этому маршруту не имеющая выхода к морю страна получает значительную часть импорта, в том числе топливо.

Требования водителей

По данным местных СМИ, водители требуют прекратить, по их словам, притеснения со стороны силовиков и злоупотребления во время проверок на территории Центральноафриканской Республики. Они заявили, что возобновят рейсы после принятия конкретных мер для обеспечения безопасности на дороге.

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Издание Corbeau News Centrafrique сообщило, что одним из поводов для остановки рейсов могло стать ножевое ранение камерунского водителя во время противостояния с похитителем груза в сухом порту PK26 возле Банги. Эта информация независимо не подтверждена. По версии издания, водители решили приостановить поездки в Центральноафриканскую Республику на месяц.

Риски для поставок

Коридор Дуала—Банги проходит через пограничные пункты Гаруа-Булаи и Белоко и является основным маршрутом снабжения для Центральноафриканской Республики. По нему перевозят продовольствие, одежду, топливо и оборудование для инфраструктурных проектов. От этого пути также зависят гуманитарные организации, миротворческая миссия ООН и иностранные компании, работающие в стране.

Остановка движения происходит после повышения цен на топливо в начале октября. 12 октября в Банги состоялась акция «мертвый город», которую частично поддержали: движение транспорта сократилось, некоторые магазины не работали, а часть занятий отменили. Власти не публиковали официальных данных о запасах топлива. Также неизвестно, начали ли они переговоры с водителями.

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