在喀麦隆边境城市加鲁阿-布莱，超过100辆卡车已逾一周未能越境前往中非共和国首都班吉。司机拒绝继续沿着杜阿拉港与班吉之间的关键贸易走廊行驶，The Rio Times报道称。

独立广播电台Radio Ndeke Luka于10月13日报道了此次封锁，10月14日，Journal de Bangui证实这些车辆仍未启程。这个内陆国家通过该路线获得相当大一部分进口商品，其中包括燃料。

司机的要求

据当地媒体报道，司机要求停止他们所称的安全部队的刁难，以及在中非共和国境内检查期间发生的滥用行为。他们表示，在采取具体措施保障道路安全后，将恢复运输。

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Corbeau News Centrafrique报道称，暂停运输的原因之一可能是，一名喀麦隆司机在班吉附近PK26内陆港与一名货物窃贼发生冲突时被刀刺伤。这一信息尚未得到独立证实。根据该媒体的说法，司机决定暂停前往中非共和国的行程一个月。

供应风险

杜阿拉—班吉走廊途经加鲁阿-布莱和贝洛科边境口岸，是中非共和国的主要供应路线。该路线运输食品、服装、燃料以及基础设施项目所需设备。在该国开展工作的援助组织、联合国维和任务和外国公司也依赖这条路线。

交通中断发生在10月初燃料价格上涨之后。10月12日，班吉举行了“死城”行动，并获得了部分支持：交通流量减少，一些商店没有营业，部分课程被取消。当局没有公布有关燃料库存的官方数据。同样未知的是，当局是否已开始与司机谈判。

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