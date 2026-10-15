W kameruńskim przygranicznym mieście Garoua-Boulaï ponad 100 ciężarówek od ponad tygodnia nie przekracza granicy w kierunku Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Kierowcy odmawiają kontynuowania trasy kluczowym korytarzem handlowym między portem w Duali a Bangi, informuje The Rio Times.

O blokadzie 13 października poinformowała niezależna stacja radiowa Radio Ndeke Luka, a 14 października Journal de Bangui potwierdził, że transport nadal nie ruszył. Tą trasą państwo bez dostępu do morza otrzymuje znaczną część importu, w tym paliwo.

Żądania kierowców

Według lokalnych mediów kierowcy domagają się zaprzestania, jak to określają, szykan ze strony sił bezpieczeństwa i nadużyć podczas kontroli na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej. Oświadczyli, że wznowią kursy po podjęciu konkretnych działań gwarantujących bezpieczeństwo na drodze.

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Corbeau News Centrafrique podało, że jedną z przyczyn wstrzymania kursów mogło być zranienie nożem kameruńskiego kierowcy podczas konfrontacji ze złodziejem ładunku w suchym porcie PK26 w pobliżu Bangi. Informacja ta nie została niezależnie potwierdzona. Według wersji portalu kierowcy zdecydowali się zawiesić podróże do Republiki Środkowoafrykańskiej na miesiąc.

Zagrożenia dla dostaw

Korytarz Duala–Bangi przebiega przez przejścia graniczne Garoua-Boulaï i Beloko i jest główną trasą zaopatrzeniową Republiki Środkowoafrykańskiej. Transportowane są nim żywność, odzież, paliwo i sprzęt do projektów infrastrukturalnych. Od tej drogi zależą także organizacje humanitarne, misja pokojowa ONZ oraz zagraniczne firmy działające w kraju.

Wstrzymanie ruchu nastąpiło po podwyżce cen paliw na początku października. 12 października w Bangi odbyła się akcja „martwe miasto”, która uzyskała częściowe poparcie: ruch transportowy zmalał, część sklepów nie działała, a niektóre zajęcia odwołano. Władze nie opublikowały oficjalnych danych o zapasach paliwa. Nie wiadomo także, czy rozpoczęły negocjacje z kierowcami.

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