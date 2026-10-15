巴基斯坦在南亚饥饿指数中得分最差——Dawn

巴基斯坦在2026年全球饥饿指数中获得南亚最高分。这表明，在经济不稳定、气候冲击和全球冲突的背景下，该国粮食安全形势正在恶化，Dawn报道。

该报告由Welthungerhilfe、波鸿鲁尔大学国际和平与武装冲突法研究所及瑞士组织Helvetas编写。报告以“没有粮食安全就没有安全”为主题发布。作者指出，南亚的进展在很大程度上已停滞不前，而巴基斯坦和阿富汗的情况自2018年以来恶化。

通货膨胀和作物损失

经济不稳定和食品价格急剧上涨降低了巴基斯坦家庭的购买力，并限制了获得食物的机会。该国营养不良水平从2018年的低水平升至中等水平，儿童消瘦率接近高水平门槛。

南亚的总体指数得分为23.5，属于严重水平。2000年该指数达到37.5，但该地区的大部分改善发生在2018年之前。自2000年以来，巴基斯坦和阿富汗的情况已从令人担忧类别转为严重类别，但儿童发育迟缓率仍然非常高。

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强降雨和洪水导致巴基斯坦和孟加拉国部分地区出现局部作物损失。在阿富汗，低于平均水平的降水和高于平均水平的气温对2026年谷物收成造成了不利影响。

全球形势恶化

根据联合国粮食及农业组织的估计，2023年至2025年间，南亚地区（包括伊朗）有2.18亿人营养不良，约占全球总数的三分之一。2026年全球饥饿指数的全球得分从2018年的17.6升至18.1。

报告称，自2018年以来，32个国家的饥饿问题加剧，57个国家无法在2030年前实现哪怕低水平的饥饿状态。该指数的四项指标中有三项恶化：营养不良、儿童发育迟缓和儿童消瘦。只有儿童死亡率指标略有下降。

作者将国家间武装冲突和频繁的极端天气事件列为影响因素。他们还将燃料、运输和化肥成本上升与伊朗战争以及霍尔木兹海峡和曼德海峡航运中断联系起来。报告评估称，俄罗斯联邦这一侵略国对乌克兰发动的战争，以及经由黑海的出口限制，可能推高小麦价格。与此同时，国际粮食安全支出已降至2016年至2017年的水平。

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