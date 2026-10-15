Пакистан получил наивысший показатель в Южной Азии в Глобальном индексе голода за 2026 год. Это свидетельствует об ухудшении ситуации с продовольственной безопасностью в стране на фоне экономической нестабильности, климатических потрясений и глобальных конфликтов, сообщает Dawn.

Отчет подготовили Welthungerhilfe, Институт международного права мира и вооруженных конфликтов Рурского университета в Бохуме и швейцарская организация Helvetas. Его опубликовали под темой «Нет безопасности без продовольственной безопасности». Авторы отметили, что прогресс в Южной Азии в значительной степени остановился, а ситуация в Пакистане и Афганистане ухудшилась с 2018 года.

Инфляция и потери урожая

Экономическая нестабильность и резкий рост цен на продукты питания снизили покупательную способность пакистанских домохозяйств и ограничили доступ к продовольствию. Уровень недоедания в стране повысился с низкого в 2018 году до умеренного, а распространенность истощения среди детей приблизилась к высокому порогу.

В Южной Азии общий показатель индекса составляет 23,5, что соответствует серьезному уровню. В 2000 году он достигал 37,5, однако большинство улучшений в регионе пришлось на период до 2018 года. В Пакистане и Афганистане ситуация с 2000 года изменилась с тревожной на серьезную категорию, однако уровень задержки роста среди детей по-прежнему остается очень высоким.

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Сильные дожди и наводнения вызвали локальные потери урожая в отдельных районах Пакистана и Бангладеш. В Афганистане на урожай зерновых в 2026 году негативно повлияли осадки ниже среднего уровня и температура выше средней.

Ухудшение глобальной ситуации

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2023–2025 годах в Южной Азии, включая Иран, недоедали 218 млн человек — примерно треть от мирового числа. Мировой показатель Глобального индекса голода в 2026 году вырос до 18,1 против 17,6 в 2018-м.

В отчете говорится, что с 2018 года голод усилился в 32 странах, а 57 государств не успевают достичь даже низкого уровня голода к 2030 году. Ухудшились три из четырех индикаторов индекса: недоедание, задержка роста и истощение детей. Лишь показатель детской смертности незначительно снизился.

Авторы назвали среди факторов вооруженные конфликты между государствами и частые экстремальные погодные явления. Они также связали рост расходов на топливо, перевозки и удобрения с войной в Иране и перебоями судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Война Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины и ограничения экспорта через Черное море, согласно оценке отчета, могут повысить цены на пшеницу. В то же время международные расходы на продовольственную безопасность сократились до уровня 2016–2017 годов.

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