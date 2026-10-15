Pakistan ma najgorszy wskaźnik głodu w Azji Południowej — Dawn

Pakistan uzyskał najwyższy wynik w Azji Południowej w Globalnym Indeksie Głodu 2026. Wskazuje to na pogorszenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju na tle niestabilności gospodarczej, wstrząsów klimatycznych i globalnych konfliktów, podaje Dawn.

Raport przygotowały Welthungerhilfe, Instytut Międzynarodowego Prawa Pokoju i Konfliktów Zbrojnych Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz szwajcarska organizacja Helvetas. Opublikowano go pod hasłem „Nie ma bezpieczeństwa bez bezpieczeństwa żywnościowego”. Autorzy zaznaczyli, że postęp w Azji Południowej w dużej mierze się zatrzymał, a sytuacja w Pakistanie i Afganistanie pogorszyła się od 2018 roku.

Inflacja i straty w zbiorach

Niestabilność gospodarcza i gwałtowny wzrost cen żywności obniżyły siłę nabywczą pakistańskich gospodarstw domowych oraz ograniczyły dostęp do żywności. Poziom niedożywienia w kraju wzrósł z niskiego w 2018 roku do umiarkowanego, a częstość wyniszczenia wśród dzieci zbliżyła się do wysokiego progu.

W Azji Południowej ogólny wynik indeksu wynosi 23,5, co odpowiada poważnemu poziomowi. W 2000 roku sięgał 37,5, jednak większość poprawy w regionie nastąpiła przed 2018 rokiem. W Pakistanie i Afganistanie sytuacja od 2000 roku zmieniła się z kategorii alarmującej na poważną, jednak poziom zahamowania wzrostu wśród dzieci nadal pozostaje bardzo wysoki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ulewne deszcze i powodzie spowodowały lokalne straty w zbiorach w niektórych rejonach Pakistanu i Bangladeszu. W Afganistanie na zbiory zbóż w 2026 roku negatywnie wpłynęły opady poniżej średniej oraz temperatury powyżej średniej.

Pogorszenie sytuacji globalnej

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w latach 2023–2025 w Azji Południowej, w tym w Iranie, niedożywionych było 218 mln osób — około jedna trzecia światowej liczby. Światowy wynik Globalnego Indeksu Głodu wzrósł w 2026 roku do 18,1 z 17,6 w 2018 roku.

W raporcie stwierdzono, że od 2018 roku głód nasilił się w 32 krajach, a 57 państw nie zmierza do osiągnięcia nawet niskiego poziomu głodu do 2030 roku. Pogorszyły się trzy z czterech wskaźników indeksu: niedożywienie, zahamowanie wzrostu i wyniszczenie dzieci. Jedynie wskaźnik śmiertelności dzieci nieznacznie się obniżył.

Autorzy wymienili wśród czynników konflikty zbrojne między państwami oraz częste ekstremalne zjawiska pogodowe. Powiązali też wzrost kosztów paliwa, transportu i nawozów z wojną w Iranie oraz zakłóceniami żeglugi w Cieśninie Ormuz i cieśninie Bab al-Mandab. Wojna Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie oraz ograniczenia eksportu przez Morze Czarne mogą podnieść ceny pszenicy, wynika z oceny raportu. Jednocześnie międzynarodowe wydatki na bezpieczeństwo żywnościowe spadły do poziomu z lat 2016–2017.

Czytaj nas na