В Ватикане сообщили о состоянии Папы Льва XIV перед операцией на лёгких

Госпитализацию Папы Льва XIV в римскую больницу имени Агостино Джемелли запланировали на вторник, 13 октября, до обеда. Понтифику предстоит хирургическая операция на лёгких.

Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на слова директора Ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

На вопрос журналистов о самочувствии Папы Римского Бруни ответил, что образование узла в лёгком было обнаружено во время плановых обследований. Предполагается, что госпитализация продлится неделю.

Папа Лев XIV утром в понедельник, 12 октября, провел все запланированные аудиенции. Он не примет участия в послеобеденном заседании в Зале Павла VI, посвященном десятилетию Апостольского обращение Папы Франциска «Радость любви» (Amoris laetitia).

Во время брифинга в пресс-центре Святого Престола консультант Генерального секретариата Синода отец Джакомо Коста, отвечающий за методологию встречи, сообщил, что операция и дальнейшее пребывание понтифика в больнице предполагают определенные изменения также в организации указанной встречи.

Так, Папа решил поручить возглавить Святую Мессу со всеми участниками встречи в среду кардиналу Луису Антонио Тагле, которого недавно избрали деканом Коллегии кардиналов.

Кроме того, по словам Косты, Папа «желал выслушать и высказать своё мнение» о сводном отчёте, который должен быть подготовлен по итогам встречи, поэтому «попросил, чтобы отчёт не публиковался, в отличие от того, что было запланировано ранее». Лев XIV оставил за собой возможность получить этот документ и «после выписки из больницы ознакомиться с материалами и высказать своё мнение».

Источник: Vatican News

Ранее Папа Лев XIV отменил аудиенции до 20 октября из-за операции.

До этого стало известно, что Папа Лев XIV перенесет операцию по удалению узелка в легком.

Также Папа Лев XIV призвал Украину и Россию гарантировать безопасность перевозок зерна.

Читай нас в