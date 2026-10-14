Конгрессвумен-демократ от Иллинойса Делия Рамирес внесла в США законопроект Reimagining Safety Act, предусматривающий ликвидацию Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP) и Министерства внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщает The Hill.

Новое ведомство

Согласно инициативе, вместо DHS планируют создать новую структуру — Министерство общественной безопасности. Рамирес назвала предлагаемое ведомство «ориентированным на сообщества».

Законопроект одновременно должен сохранить функции DHS, не связанные с иммиграцией. В частности, речь идет о Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Администрации транспортной безопасности (TSA).

Позиция автора законопроекта

Рамирес входит в Комитет Палаты представителей по внутренней безопасности и ранее неоднократно призывала ликвидировать ICE и расформировать DHS. В своем заявлении она сказала, что основаниями для демонтажа DHS являются, в частности, смерти людей под стражей, гибель людей в результате действий ICE и CBP, депортации в третьи страны и разлучение семей.

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В январе Рамирес участвовала в протесте в Миннеаполисе после того, как федеральные агенты во время иммиграционной операции застрелили двух граждан США, отмечает издание.

Общественное мнение

Согласно опросу AP-NORC, опубликованному 1 октября, 39% американцев одобряли подход президента Дональда Трампа к иммиграционной политике. Другой опрос Economist/YouGov, проведенный в январе, показал, что ликвидацию ICE поддерживали 46% респондентов, тогда как 43% были против.

Часть демократов избегала призывов к полной ликвидации ICE, однако эта идея приобрела заметность после смертельных инцидентов с участием федеральных агентов.

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