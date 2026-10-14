来自伊利诺伊州的民主党女议员德莉娅·拉米雷斯在美国提出了《重塑安全法案》（Reimagining Safety Act），该法案规定废除美国移民和海关执法局（ICE）、海关与边境保护局（CBP）以及国土安全部（DHS）。《国会山报》报道。

新部门

根据该倡议，计划设立一个新机构——公共安全部，以取代国土安全部。拉米雷斯称拟议中的部门“以社区为中心”。

该法案同时应保留国土安全部与移民无关的职能。其中包括联邦紧急事务管理署（FEMA）和运输安全管理局（TSA）。

法案作者的立场

拉米雷斯是众议院国土安全委员会成员，此前曾多次呼吁废除ICE并解散国土安全部。她在声明中表示，拆除国土安全部的理由包括拘押期间人员死亡、因ICE和CBP行动导致人员死亡、向第三国遣返以及家庭分离等。

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该报指出，今年1月，联邦特工在一次移民行动中开枪打死两名美国公民后，拉米雷斯参加了在明尼阿波利斯举行的抗议活动。

公众舆论

根据10月1日公布的AP-NORC民调，39%的美国人认可总统唐纳德·特朗普处理移民政策的方式。另一项于1月进行的Economist/YouGov民调显示，46%的受访者支持废除ICE，而43%的人反对。

部分民主党人避免呼吁彻底废除ICE，但在涉及联邦特工的致命事件发生后，这一理念获得了显著关注。

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