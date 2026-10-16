可能进入大众、福特和特斯拉电池的镍，被关联到印度尼西亚苏拉威西岛大规模砍伐原始热带森林；当地居住着托拉基原住民。《卫报》报道称，这一结论基于对企业数据、贸易流向和卫星图像的分析。

调查追踪了来自Cahaya和Hengjaya矿山的矿石供应，这些矿石经由地区冶炼企业以及中国浙江华友钴业的加工厂流转。华友生产正极材料并将其供应给全球最大的电池制造商CATL。与此同时，公开文件无法将具体矿石批次与特定汽车的电池直接关联。

采矿地区的森林砍伐

这些矿山位于被归类为生产林、用于林业活动的森林中。根据地理空间公司TreeMap的评估，自2001年以来，镍矿开采可能造成了Cahaya特许经营区内三分之二的森林损失，以及Hengjaya特许经营区内超过一半的森林损失。

据印度尼西亚非政府组织Auriga称，Cahaya矿山运营商Sulawesi Cahaya Mineral在2024年促成了另外330公顷森林的清理。同年，该公司向华友的一家冶炼厂供应了1100万吨褐铁矿矿石，2025年的供应量增至近1250万吨。SCM还因在获准区域外非法清理超过450公顷森林而受到两项行政处罚。

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居住在面积为2.1万公顷的Cahaya特许经营区附近的托拉基长者Wadimula说：“我们请求森林保护我们，以我们的供奉作为交换。毁掉它，就意味着毁掉我们自己的生命。”

汽车制造商的回应

被列为华友正极材料最终用户或CATL供应接收方的企业包括大众、沃尔沃、福特、通用汽车、特斯拉、宝马、Stellantis和现代。大众表示，其严肃对待供应链中的潜在风险，但因合同义务无法披露与供应商关系的细节。福特称正在研究所提出的指控；梅赛德斯-奔驰则表示，正作为风险尽职调查的一部分评估关于原材料供应造成环境和社会损害的报告。

CATL、华友、SCM和特斯拉未回应置评请求。根据国际能源署的预测，到2040年，全球镍需求可能翻一番，达到550万吨。

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