Demokratyczna kongresmenka z Illinois Delia Ramirez złożyła w USA projekt ustawy Reimagining Safety Act, który przewiduje likwidację amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP) oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS). Informuje o tym The Hill.

Nowy departament

Zgodnie z inicjatywą zamiast DHS planowane jest utworzenie nowej struktury — Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego. Ramirez nazwała proponowany departament „zorientowanym na społeczności”.

Projekt ustawy ma jednocześnie zachować funkcje DHS niezwiązane z imigracją. Chodzi w szczególności o Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz Administrację Bezpieczeństwa Transportu (TSA).

Stanowisko autorki projektu ustawy

Ramirez zasiada w Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów i wcześniej wielokrotnie wzywała do likwidacji ICE oraz rozwiązania DHS. W swoim oświadczeniu powiedziała, że podstawą do demontażu DHS są między innymi zgony osób w areszcie, śmierć ludzi w wyniku działań ICE i CBP, deportacje do państw trzecich oraz rozdzielanie rodzin.

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W styczniu Ramirez uczestniczyła w proteście w Minneapolis po tym, jak agenci federalni podczas operacji imigracyjnej zastrzelili dwóch obywateli USA, zauważa publikacja.

Opinia publiczna

Według sondażu AP-NORC opublikowanego 1 października 39% Amerykanów aprobowało podejście prezydenta Donalda Trumpa do polityki imigracyjnej. Inne badanie Economist/YouGov, przeprowadzone w styczniu, wykazało, że likwidację ICE popierało 46% respondentów, podczas gdy 43% było przeciw.

Część Demokratów unikała wezwań do całkowitej likwidacji ICE, jednak idea ta zyskała na znaczeniu po śmiertelnych incydentach z udziałem agentów federalnych.

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