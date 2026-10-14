Министерство финансов США обязало Bank of America выплатить более $1,2 млрд штрафов за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег и санкций. Как сообщает The National, ведомство назвало это взыскание третьим по размеру в своей истории.

Кроме того, Управление контролера денежного обращения США обязало банк выплатить $750 млн — это самый крупный штраф, который этот регулятор когда-либо налагал. В 2024 году управление уже выдало Bank of America предписание о прекращении нарушений из-за недостатков, связанных с Законом о банковской тайне и программами соблюдения требований.

Нарушения санкционного режима

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также объявило об урегулировании с Bank of America на $11,6 млн. Оно касается 475 предполагаемых нарушений санкций в отношении России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали, а также санкционных программ, связанных с наркоторговлей и глобальным терроризмом.

Министерство финансов заявило, что банк признал умышленное нарушение Закона о банковской тайне, который обязывает финансовые учреждения помогать ведомству выявлять и предотвращать отмывание денег.

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Незаявленные операции

По данным Минфина, Bank of America не сообщил Сети по борьбе с финансовыми преступлениями о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Более $1 млрд из них, по утверждению ведомства, касались рисков для национальной безопасности, возможных связей с китайскими сетями по отмыванию денег, мошенничества и другой деятельности, существенно связанной с юго-западной границей США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что несоблюдение крупным банком требований по противодействию отмыванию денег и санкций создает значительные риски незаконного финансирования для всей финансовой системы страны. По его словам, решение регуляторов должно показать, что даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят над законом.

Bank of America является вторым по величине банком США, имеет более 70 млн клиентов и ежегодно обрабатывает клиентские платежи примерно на $4,5 трлн.

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