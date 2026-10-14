美国银行在美国被罚逾12亿美元——《The National》

美国财政部责令美国银行支付超过12亿美元罚款，原因是其违反了反洗钱和制裁法律。正如《The National》报道，该部门称，这是其历史上金额第三大的处罚。

此外，美国货币监理署责令该银行支付7.5亿美元，这是该监管机构有史以来开出的最高罚款。2024年，该署已因与《银行保密法》和合规计划有关的缺陷，向美国银行发出停止并终止令。

违反制裁制度

美国财政部外国资产控制办公室还宣布与美国银行达成1160万美元的和解。该和解涉及475项涉嫌违反针对俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、缅甸和索马里的制裁，以及与贩毒和全球恐怖主义有关的制裁计划。

财政部表示，该银行承认故意违反《银行保密法》。该法律要求金融机构协助该部门识别和防止洗钱。

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未报告的交易

据财政部称，美国银行未向金融犯罪执法网络报告价值超过50亿美元的可疑交易。该部门称，其中超过10亿美元涉及国家安全风险、可能与中国洗钱网络的联系、欺诈，以及与美国西南边境有重大关联的其他活动。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，一家大型银行未遵守反洗钱和制裁要求，会给整个国家金融体系带来重大非法融资风险。他说，监管机构的决定应表明，即使是最大的金融机构也不能凌驾于法律之上。

美国银行是美国第二大银行，拥有超过7000万名客户，每年处理约4.5万亿美元的客户付款。

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