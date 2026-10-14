Ministerstwo Finansów USA nakazało Bank of America zapłacić ponad 1,2 mld dolarów kar za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji. Jak podaje The National, resort określił tę karę jako trzecią co do wielkości w swojej historii.

Ponadto amerykański Urząd Kontrolera Waluty zobowiązał bank do zapłaty 750 mln dolarów — jest to najwyższa kara, jaką ten regulator kiedykolwiek nałożył. W 2024 roku urząd wydał już wobec Bank of America nakaz zaprzestania naruszeń z powodu niedociągnięć związanych z ustawą o tajemnicy bankowej i programami zgodności.

Naruszenia reżimu sankcyjnego

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Ministerstwa Finansów USA również ogłosiło ugodę z Bank of America na kwotę 11,6 mln dolarów. Dotyczy ona 475 domniemanych naruszeń sankcji wobec Rosji, Białorusi, Iranu, Mjanmy i Somalii, a także programów sankcyjnych związanych z handlem narkotykami i globalnym terroryzmem.

Ministerstwo Finansów oświadczyło, że bank przyznał się do umyślnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, która zobowiązuje instytucje finansowe do pomocy resortowi w wykrywaniu i zapobieganiu praniu pieniędzy.

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Niezgłoszone transakcje

Według Ministerstwa Finansów Bank of America nie zgłosił Sieci Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej podejrzanych transakcji o wartości ponad 5 mld dolarów. Ponad 1 mld dolarów z tej kwoty, według resortu, dotyczył zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, możliwych powiązań z chińskimi sieciami prania pieniędzy, oszustw oraz innej działalności istotnie związanej z południowo-zachodnią granicą USA.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że nieprzestrzeganie przez duży bank wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji stwarza istotne ryzyko nielegalnego finansowania dla całego systemu finansowego kraju. Według niego decyzja regulatorów ma pokazać, że nawet największe instytucje finansowe nie stoją ponad prawem.

Bank of America jest drugim co do wielkości bankiem w USA, ma ponad 70 mln klientów i co roku przetwarza płatności klientów o wartości około 4,5 bln dolarów.

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