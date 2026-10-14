Армия США объявила о заключении первоначальных годовых контрактов на общую сумму $93,6 млн с девятью компаниями в сфере оборонных технологий. Они будут создавать приложения для новой системы командования и управления Next Generation Command and Control, или NGC2, сообщает Defense News.

Девять разработчиков для NGC2

Контракты получили General Dynamics Mission Systems, Air Space Intelligence Federal, Immersive Wisdom, LMI, Mente Systems, Stilman Advanced Strategies, Onebrief, Rune Technologies и AIR. Их приложения будут работать на общей программной основе, которую Anduril Industries, Palantir, Raft и Striveworks создали в сотрудничестве с армией.

NGC2 должна обеспечить общую сеть для технологий, вооружения, сенсоров, устройств и приложений. По замыслу армии, это должно ускорить принятие решений на поле боя и обмен информацией для выполнения задач по шести функциям: командование и управление, огневое поражение, разведка, передвижение и маневр, обеспечение и защита.

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Поставка в I корпус

В настоящее время Армия США передает программное обеспечение NGC2 в I корпус, который командует военнослужащими в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также должно проверить способность платформы поддерживать работу технологий и устройств, разделенных тысячами километров, в том числе в условиях, когда связь может быть затруднена.

В течение последнего года армия переходила от экспериментальной фазы NGC2 к развертыванию системы в войсках: от создания прототипа до передачи программного обеспечения военнослужащим 4-й и 25-й пехотных дивизий. В июле 2026 года на полигоне Форт-Ирвин в Калифорнии состоялось десятидневное мероприятие Project Convergence-Capstone 6, где 10 тысяч участников из США, союзных сил и промышленности испытывали 90 технологий для NGC2.

Ранее, 30 сентября, Anduril Industries получила контракт на $162,8 млн, потенциальная стоимость которого может достичь $1,8 млрд, для дальнейшего совершенствования общей программной основы системы.

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