据Defense News报道，美国陆军宣布与9家国防技术公司签订总额9360万美元的首批一年期合同。它们将为新一代指挥与控制系统Next Generation Command and Control，即NGC2，开发应用程序。

为NGC2配备九家开发商

获得合同的公司包括General Dynamics Mission Systems、Air Space Intelligence Federal、Immersive Wisdom、LMI、Mente Systems、Stilman Advanced Strategies、Onebrief、Rune Technologies和AIR。它们的应用程序将在共同的软件基础上运行，该基础由Anduril Industries、Palantir、Raft和Striveworks与陆军合作创建。

NGC2旨在为技术、武器、传感器、设备和应用程序提供一个通用网络。按照美国陆军的设想，这将加快战场决策和信息共享，以执行六项职能中的任务：指挥与控制、火力打击、情报、机动与行动、保障和防护。

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向第一军交付

美国陆军目前正在向第一军交付NGC2软件，该军负责指挥印太地区的军人。这也将检验该平台支持相隔数千公里的技术和设备运行的能力，包括在通信可能受阻的条件下。

过去一年中，陆军一直在从NGC2的试验阶段转向在部队中部署该系统：从创建原型到向第4和第25步兵师的军人交付软件。2026年7月，为期10天的Project Convergence-Capstone 6活动在加利福尼亚州欧文堡举行，来自美国、盟军和工业界的1万名参与者测试了90项用于NGC2的技术。

此前，9月30日，Anduril Industries获得了一份价值1.628亿美元的合同，其潜在价值可能达到18亿美元，用于进一步改进该系统的共同软件基础。

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