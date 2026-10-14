Armia USA ogłosiła zawarcie wstępnych rocznych kontraktów o łącznej wartości 93,6 mln dolarów z dziewięcioma firmami z sektora technologii obronnych. Będą one tworzyć aplikacje dla nowego systemu dowodzenia i kontroli Next Generation Command and Control, czyli NGC2, jak informuje Defense News.

Dziewięciu deweloperów dla NGC2

Kontrakty otrzymały General Dynamics Mission Systems, Air Space Intelligence Federal, Immersive Wisdom, LMI, Mente Systems, Stilman Advanced Strategies, Onebrief, Rune Technologies oraz AIR. Ich aplikacje będą działać na wspólnej podstawie programowej stworzonej przez Anduril Industries, Palantir, Raft i Striveworks we współpracy z armią.

NGC2 ma zapewnić wspólną sieć dla technologii, uzbrojenia, sensorów, urządzeń i aplikacji. Zgodnie z założeniami armii ma to przyspieszyć podejmowanie decyzji na polu walki oraz wymianę informacji w celu realizacji zadań w sześciu obszarach: dowodzeniu i kontroli, rażeniu ogniowym, rozpoznaniu, przemieszczaniu i manewrze, zabezpieczeniu oraz ochronie.

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Dostawy do I Korpusu

Armia USA obecnie przekazuje oprogramowanie NGC2 do I Korpusu, który dowodzi żołnierzami w regionie Indo-Pacyfiku. Ma to również sprawdzić zdolność platformy do wspierania działania technologii i urządzeń oddzielonych tysiącami kilometrów, w tym w warunkach, w których łączność może być utrudniona.

W ciągu ostatniego roku armia przechodziła od eksperymentalnej fazy NGC2 do wdrażania systemu w wojskach: od stworzenia prototypu po przekazanie oprogramowania żołnierzom 4. i 25. Dywizji Piechoty. W lipcu 2026 roku na poligonie Fort Irwin w Kalifornii odbyło się dziesięciodniowe wydarzenie Project Convergence-Capstone 6, podczas którego 10 tysięcy uczestników z USA, sił sojuszniczych i przemysłu testowało 90 technologii dla NGC2.

Wcześniej, 30 września, Anduril Industries otrzymała kontrakt o wartości 162,8 mln dolarów, którego potencjalna wartość może sięgnąć 1,8 mld dolarów, na dalsze udoskonalanie wspólnej podstawy programowej systemu.

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