Израильские поселенцы подожгли мечеть в Михмасе — The Hindu

В деревне Михмас на оккупированном Западном берегу, Палестинские территории, израильские поселенцы подожгли мечеть и нанесли граффити на ее внешние стены. Как сообщает The Hindu, об этом сообщили палестинские источники и израильские военные.

Свидетельство жителя

Инцидент произошел в среду, 14 октября. Житель Михмаса Атта Канаан, проживающий в 50 метрах от мечети, рассказал агентству AFP, что вскоре после полуночи услышал звук разбитого стекла. По его словам, после этого он сразу направился к зданию мечети.

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Реакция военных

Израильские военные заявили, что направили солдат в Михмас после получения сообщения о граффити и поджоге в мечети. В заявлении военных также говорилось о повреждении автомобиля.

Палестинские источники и израильские военные сообщили о поджоге и граффити на внешних стенах мечети.

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