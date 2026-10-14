Ізраїльські поселенці підпалили мечеть у Міхмасі — The Hindu

У селі Міхмас на окупованому Західному березі, Палестинські території, ізраїльські поселенці підпалили мечеть і нанесли графіті на її зовнішні стіни. За даними The Hindu, про це повідомили палестинські джерела та ізраїльські військові.

Свідчення мешканця

Інцидент стався у середу, 14 жовтня. Житель Міхмаса Атта Канаан, який мешкає за 50 метрів від мечеті, розповів агентству AFP, що почув звук розбитого скла невдовзі після опівночі. За його словами, після цього він одразу пішов до будівлі мечеті.

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Реакція військових

Ізраїльські військові заявили, що скерували солдатів до Міхмаса після надходження повідомлення про графіті та підпал у мечеті. У заяві військових також ішлося про пошкодження автомобіля.

Палестинські джерела та ізраїльські військові повідомили про підпал і графіті на зовнішніх стінах мечеті.

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