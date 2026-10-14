Izraelscy osadnicy podpalili meczet w Michmas — The Hindu

W wiosce Michmas na okupowanym Zachodnim Brzegu, na terytoriach palestyńskich, izraelscy osadnicy podpalili meczet i nanieśli graffiti na jego zewnętrzne ściany. Jak podaje The Hindu, poinformowały o tym źródła palestyńskie i izraelskie wojsko.

Relacja mieszkańca

Incydent miał miejsce w środę, 14 października. Mieszkaniec Michmas Atta Kanaan, który mieszka 50 metrów od meczetu, powiedział agencji AFP, że krótko po północy usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. Jak powiedział, natychmiast potem poszedł do budynku meczetu.

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Reakcja wojska

Izraelskie wojsko oświadczyło, że skierowało żołnierzy do Michmas po otrzymaniu zgłoszenia o graffiti i podpaleniu meczetu. W oświadczeniu wojska wspomniano również o uszkodzeniu samochodu.

Źródła palestyńskie i izraelskie wojsko poinformowały o podpaleniu i graffiti na zewnętrznych ścianach meczetu.

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